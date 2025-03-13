ГУБОПиК задержал руководство частной фирмы. За что минчанам грозит до 15 лет тюрьмы?

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Опубликовано: 13.03.2025 09:59 , Обновлено: 13.03.2025

Оперативники 6-го управления (по Брестской области) Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД задержали учредителя, директора и менеджера частной фирмы. И не за взятки, следователи возбудили уголовное дело за вымогательство, совершенное в особо крупном размере.

Начальник 6-го управления ГУБОПиК МВД Александр Лаврукович [link href=“https://t.me/pressmvd/16443” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link], что задержанными оказались трое минчан в возрасте от 29 до 37 лет. По данным ведомства, мужчины под видом покупателей заходили в торговые залы автозаправочных станций (АЗС) в Минске, на Минщине, Брестчине, Гродненщине, Могилевщине и “незаконно проверяли” товары там.

Скриншот: видео МВД Беларуси

Как утверждают правоохранители, при обнаружении каких-то нарушений минчане шантажировали продавцов подачей жалоб, вынуждая при этом купить у них обучающие семинары по розничной торговле.

Скриншот: видео МВД Беларуси

По информации Лавруковича, так мужчины за несколько лет нелегально завладели деньгами работников АЗС на сумму больше 1 млн рублей.

Скриншот: видео МВД Беларуси

За вымогательство, совершенное в особо крупном размере, грозит до 15 лет лишения свободы (ч. 3 ст. 208 Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] Беларуси).

Ранее Telegraf.news писал, что сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома задержали в октябре 2024-го директора минской фирмы, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Милиция задержала директора минской фирмы. Что известно?