В Минске таксист отвез пассажирку без наличных в милицию. Но наказали его самого

Опубликовано: 22.09.2022 11:53 , Обновлено: 15.11.2024

В Минске таксист получил большие проблемы после того, как отвез пассажирку, которая не смогла заплатить ему наличными, в милицию. Об этом рассказали столичные инспекторы Министерства по налогам и сборам.

По их словам, женщина при заказе поездки в такси через мобильное приложение указала наличную форму расчета. Но по приезду она поняла, что наличных денег с собой нет.

Она предложила водителю два решения: или заплатить банковской карточкой, или сходить снять наличные в ближайшем банкомате.

Но таксист не согласился, поэтому отвез пассажирку в милицию. И там сам наткнулся на неприятности.

Милиционеры спросили у него, где в автомобиле-такси таксометр — а его в машине и не оказалось.

В итоге женщина проехалась бесплатно и написала жалобу,

«А таксисту предстоит визит к нам, где он будет грустно рассказывать, о том как трудно выживать в этом суровом мире пассажирских перевозок», — рассказали в инспекции МНС.

Кстати, в Минске недавно провели «профилактическое мероприятие» под прозрачным названием «Такси».

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