В Минске таксист отвез пассажирку без наличных в милицию. Но наказали его самого
В Минске таксист получил большие проблемы после того, как отвез пассажирку, которая не смогла заплатить ему наличными, в милицию. Об этом рассказали столичные инспекторы Министерства по налогам и сборам.
По их словам, женщина при заказе поездки в такси через мобильное приложение указала наличную форму расчета. Но по приезду она поняла, что наличных денег с собой нет.
Она предложила водителю два решения: или заплатить банковской карточкой, или сходить снять наличные в ближайшем банкомате.
Но таксист не согласился, поэтому отвез пассажирку в милицию. И там сам наткнулся на неприятности.
Милиционеры спросили у него, где в автомобиле-такси таксометр — а его в машине и не оказалось.
В итоге женщина проехалась бесплатно и написала жалобу,
«А таксисту предстоит визит к нам, где он будет грустно рассказывать, о том как трудно выживать в этом суровом мире пассажирских перевозок», — рассказали в инспекции МНС.
Кстати, в Минске недавно провели «профилактическое мероприятие» под прозрачным названием «Такси».