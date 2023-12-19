В Минске столкнулись трамвай и маршрутка. Есть пострадавшие

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Опубликовано: 19.12.2023 22:13 , Обновлено: 19.12.2023

В пресс-службе ГАИ Минска сообщили вечером 19 декабря, что на Логойском тракте в столице столкнулись маршрутка и трамвай. Предварительно, инспекторы обвинили в ДТП водителя микроавтобуса.

Там сообщили, что 37-летний водитель маршрутки марки Mersedes, не уступил трамваю при повороте с Логойского тракта на улицу Волгоградскую. Он ехал на зелёный свет, но должен был пропустить трамвай.

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“В результате ДТП несколько пассажиров маршрутки были доставлены в медучреждение для обследования”, - сообщили в ГАИ.

В Госавтоинспекции заявили, что белорусские водители должны помнить, что “в местах, где трамвайные пути пересекают проезжую часть дороги, трамвай имеет преимущество перед другими транспортными средствами, кроме случаев выезда из депо и мест, где очередность движения определяется дорожными знаками приоритета или сигналами светофоров”.

Ранее Телеграф сообщил, что в ГАИ Витебской области сообщили 18 декабря, что в Орше маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик. Это произошло около 17 часов на улице улице 1 мая.

В Орше маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком