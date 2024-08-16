В Минске столкнулись два трамвая

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Опубликовано: 16.08.2024 09:36 , Обновлено: 16.08.2024

В Минске в пятницу 16 августа в ДТП попали два трамвая. Судя по снимкам в Сети, произошло столкновение. На месте начали работать сотрудники Госавтоинспекции.

Инцидент произошел возле здания №8 по улице Козлова. Фотографии и видео с места происшествия опубликовало госагентство “Минск-Новости”, очевидцы, ГАИ и Следственный комитет.

По словам одного из водителей.ю из-за отключения напряжения на контактной сети произошла остановка транспортных средств, из-за чего она въехала в остановившийся впереди трамвай.

Несколько пассажиров доставили в медучреждения.

В ГАИ сообщили, что из-за ДТП нарушилось движение транспорта.

Так, произошла остановка трамваев на маршрутах №1, 3, 4, 6, 11. Поэтому движение маршрутов со стороны Зеленого Луга организовано до ДС Озеро, со стороны ДС Озеро до ДС Зеленого Луга, со стороны Серебрянки до РК Змитрока Бядули, со стороны Мясникова до РК Змитрока Бядули.

Также организован временный автобусный маршрут №904 “РК З.Бядули - ст.м. Площадь Я.Коласа”.

Ранее Telegraf.news писал, что в Бобруйске у троллейбуса осыпалось одно из стекол средней двери. Об этом сообщил очевидец.

В Бобруйске у троллейбуса на ходу осыпалось стекло