В Бобруйске у троллейбуса на ходу осыпалось стекло
Утром в четверг, 15 августа, в Бобруйске у троллейбуса осыпалось одно из стекол средней двери. Об этом Telegraf.news сообщил очевидец.
По его словам, во время движения троллейбуса раздался сильный хлопок, и в салон посыпались осколки стекла.
Одна из пассажирок, стоявшая напротив у окна, предположила, что проезжавшая мимо машина задела стекло зеркалом заднего вида.
Троллейбус остановился, водитель опустил токосъемные штанги. Пассажиры вышли.
К счастью, никто не пострадал.
Официальной информации на счет происшествия пока нет. Как только появятся подробности, мы обязательно сообщим.
Ранее Telegraf.news писал, что в Гомеле 6 августа троллейбус наехал на 14-летнюю девочку. Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, она выжила, подростка госпитализировали.
В Гомеле троллейбус наехал на 14-летнюю девочку — она в реанимации