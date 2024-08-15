В Бобруйске у троллейбуса на ходу осыпалось стекло

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Опубликовано: 15.08.2024 09:40 , Обновлено: 13.11.2024

Утром в четверг, 15 августа, в Бобруйске у троллейбуса осыпалось одно из стекол средней двери. Об этом Telegraf.news сообщил очевидец.

По его словам, во время движения троллейбуса раздался сильный хлопок, и в салон посыпались осколки стекла.

Фото очевидца для Telegraf.news

Одна из пассажирок, стоявшая напротив у окна, предположила, что проезжавшая мимо машина задела стекло зеркалом заднего вида.

Троллейбус остановился, водитель опустил токосъемные штанги. Пассажиры вышли.

К счастью, никто не пострадал.

Официальной информации на счет происшествия пока нет. Как только появятся подробности, мы обязательно сообщим.

Ранее Telegraf.news писал, что в Гомеле 6 августа троллейбус наехал на 14-летнюю девочку. Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, она выжила, подростка госпитализировали.

В Гомеле троллейбус наехал на 14-летнюю девочку — она в реанимации