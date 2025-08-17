В Минске столкнулись автомобили ГАИ и Belgee

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Опубликовано: 17.08.2025 12:29 , Обновлено: 17.08.2025

В Минске на Логойском тракте 17 августа произошло ДТП с участием автомобиля оперативного назначения и легковушки. Об этом сообщили в УГАИ УВД Мингорисполкома и опубликовали фотографии с места происшествия.

По информации инспектором, инцидент случился в 11:00 на перекрестке Логойский тракт — улица Волгоградская. Столкнулись служебная машина ГАИ и легковой автомобиль Belgee.

В УВД сообщили, что оба транспорта получили механические повреждения. О пострадавших ничего не сообщается.

“На данный момент по факту произошедшего проводится дополнительная проверка”, — подчеркнули в инспекции.

В официальном телеграм-канале опубликовали фото с места происшествия.













Ранее Telegraf.news писал, что суд в Барановичах вынес приговор 40-летнему мужчине, который поджёг автомобиль своего знакомого. Причиной стала месть за то, что тот в прошлом, как сказано в приговоре, «выполнил общественный долг», а именно сообщил куда следует о его пьяной езде за рулём, из-за чего поджигателя лишили водительских прав.

Житель Брестчины поджёг Volkswagen знакомого, выполнившего «общественный долг»