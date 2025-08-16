Житель Брестчины поджёг Volkswagen знакомого, выполнившего «общественный долг»

Опубликовано: 16.08.2025 14:35 , Обновлено: 16.08.2025

Суд в Барановичах вынес приговор 40-летнему мужчине, который поджёг автомобиль своего знакомого. Причиной стала месть за то, что тот в прошлом, как сказано в приговоре, «выполнил общественный долг», а именно сообщил куда следует о его пьяной езде за рулём, из-за чего поджигателя лишили водительских прав.

Как сообщили в суде, инцидент произошёл ещё в мае 2025 года в агрогородке Мир. По версии следствия, мужчина пришёл во двор дома своего знакомого, бросил кусок табуретки в лобовое стекло автомобиля Volkswagen Passat, после чего облил машину бензином и поджёг. Ущерб оценили в 1689,84 рубля .

Во время суда обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Он также полностью возместил ущерб потерпевшему ещё до вынесения приговора.

Суд признал мужчину виновным в умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом (ч. 2 ст. 218 УК). Ему назначили наказание в виде 4 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение (так называемая «домашняя химия»).

Кроме того, суд постановил применить к нему принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.