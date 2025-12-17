В Минске «скорая» врезалась в пассажирский автобус - трое пострадавших

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Опубликовано: 17.12.2025 09:09 , Обновлено: 17.12.2025

Утром в среду, 17 декабря, в Минске произошла авария при участии пассажирского автобуса. В него врезался автомобиль скорой помощи. В ГАИ назвали предварительную версию причины ДТП и рассказали о пострадавших.

Авария произошла на проспекте Дзержинского, недалеко от здания №56 по улице Гурского. По данным столичной Госавтоинспекции, за рулём “скорой” марки Citroen был 48-летний мужчина. Именно он, по версии инспекторов, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в шедший впереди автобус МАЗ.













По данным ГАИ, на момент аварии в машине “скорой” пациентов не было, о пострадавших пассажирах автобуса также не сообщается.

А вот самому водителю “скорой” и двум фельдшерам помощь врачей понадобилась - всех троих доставили в больницу на обследование.

Напомним, сегодня на дорогах по всей Беларуси достаточно напряжённая обстановка из-за густого тумана. В связи с этим Госавтоинспекция призвала водителей, садящихся за руль в среду, 17 декабря, обязательно воспользоваться функцией корректировки фар и дала другие полезные рекомендации.

ГАИ попросила белорусов воспользоваться корректором фар