В Минске с седьмого этажа провалился в шахту 20-летний рабочий

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Опубликовано: 04.09.2024 12:21 , Обновлено: 04.09.2024

В Следственном комитете Беларуси сообщили о ЧП, которое произошло во вторник днём, 3-го сентября. По предварительной информации, на территории столичного жилого комплекса "Северный берег" в шахту провалился 20-летний парень, который выполнял монтажные работы. С многочисленными травмами его тут же доставили в больницу.

Инцидент произошёл во время установки подъёмного механизма на 7 этаже. В Следственном комитете выяснили, что монтажник вместе с напарником пытались прикрепить лифтовую лебёдку к верхней балке. В ходе работы она сорвалась с крюков и пробила деревянный настил, который прикрывал лифтовую шахту. Монтажник не был пристёгнут страховочным тросом и тут же упал вниз.

“Следственно-оперативная группа работала на месте происшествия, опрошены работники организации. Проводится проверка, выясняются причины и условия, способствовавшие случившемуся”, — подчеркнули в СК Беларуси.

Ранее Telegraf.news писал, что силовики раскрыли нелегальную схему, которая позволяла студентам-бюджетникам, обязанным по закону отрабатывать на государство определённое количество лет после учёбы, не работать по распределению ни дня. Оказалось, что схему организовал 39-летний белорус, который, как заявили в правоохранительных органах, “зарабатывал на студентах” по 15 тысяч рублей в месяц. Однако уголовное дело грозит не только ему, но, потенциально, и тем, кто воспользовался его услугами.

«Дойдём до каждого» – В Беларуси раскрыли схему фиктивного трудоустройства бюджетников по распределению. Что грозит 200 студентам?