В "Минск мире" на строителя с 17-го этажа упала металлическая труба
В Следственном комитете 12 ноября сообщили, что на стройке одного из домов в микрорайоне "Минск мир" погиб строитель.
35-летний строитель попал под удар металлической стойки, которая сорвалась с высоты 17-го этажа. “Мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте”, - сообщили в следственном комитете.
На данный момент на месте происшествия работают следователи.
Ранее Телеграф сообщил, что сейчас в микрорайоне одновременно строится около 60 домов. Какие-то новостройки удается сдать в срок, некоторые — почти в срок, какие-то – запаздывают со сдачей на несколько месяцев.