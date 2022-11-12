В "Минск мире" на строителя с 17-го этажа упала металлическая труба

Опубликовано: 12.11.2022 16:31 , Обновлено: 12.11.2022

В Следственном комитете 12 ноября сообщили, что на стройке одного из домов в микрорайоне "Минск мир" погиб строитель.

35-летний строитель попал под удар металлической стойки, которая сорвалась с высоты 17-го этажа. “Мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте”, - сообщили в следственном комитете.

На данный момент на месте происшествия работают следователи.

Ранее Телеграф сообщил, что сейчас в микрорайоне одновременно строится около 60 домов. Какие-то новостройки удается сдать в срок, некоторые — почти в срок, какие-то – запаздывают со сдачей на несколько месяцев.

Новость Телеграф