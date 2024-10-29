В Минске повар ограбил таксиста, засунул деньги в трусы и убежал. Какой срок грозит?

Опубликовано: 29.10.2024 12:47 , Обновлено: 15.11.2024

В Минске повар ограбил таксиста, положив 30 рублей в трусы, а затем убежал. На него завели "уголовку" за грабеж.

По информации столичной милиции, 29-летний повар ночью возвращался из гостей на такси, деньги из салона машины украл после завершения поездки. Сыщики Первомайского РУВД задержали мужчину.

Как передали его слова правоохранители, деньги повар потратил на личные нужды. В отношении него возбудили уголовное дело за грабеж.

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Согласно ч. 1 ст. 206 Уголовного кодекса (УК) наказание за грабеж - лишение свободы на срок до 4 лет. А если грабеж совершен организованной группой или в особо крупном размере, то срок лишения свободы увеличивается до 13 лет.

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По информации милиции, задержанного уже судили раньше.

Ранее Telegraf.news писал, что 6 октября вооруженный мужчина ворвался в магазин на одной из заправок Дзержинского района и начал угрожать расправой посетителям и сотрудникам. Подробности инцидента рассказали в УВД Минского облисполкома.

Под Дзержинском мужчина с пистолетом ворвался на АЗС и угрожал расправой посетителям