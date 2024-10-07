Под Дзержинском мужчина с пистолетом ворвался на АЗС и угрожал расправой посетителям

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Опубликовано: 07.10.2024 08:03 , Обновлено: 07.10.2024

В воскресенье, 6 октября, вооружённый мужчина ворвался в магазин на одной из АЗС Дзержинского района и начал угрожать расправой посетителям и сотрудникам. Подробности инцидента рассказали в УВД Минского облисполкома.

По данным милиции, всё произошло около 10:00 на заправке, расположенной вблизи деревни Вязань Дзержинского района. Там нетрезвый мужчина зашёл в магазин и сходу направил на других посетителей “предмет, похожий на пистолет”, выкрикивая угрозы расправы, рассказали в милиции.

Как выяснилось позднее, в руках у мужчины, 47-летнего жителя Фаниполя, действительно, были пистолет - травматический, а сам он был сильно пьян.

Сотрудникам АЗС удалось вовремя нажать на кнопку тревожной сигнализации, поэтому уже через две минуты на место ЧП прибыл наряд ближайшего отдела охраны. Хотя мужчина и попытался ретироваться, милиция задержала его и оправила первым делом на медосвидетельствование. Исследование показало в выдыхаемом им воздухе более 3 промилле алкоголя.

Делом заняли следователи, которым предстоит дать правовую оценку действиям злоумышленника.