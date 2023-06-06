В Минске погрузчик наехал на легковушку
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Утром 6 июня на одной из столичных улиц произошло ДТП: столкнулись погрузчик и легковой автомобиль.
Установлено, что 54-летний водитель погрузчика «Амкодор», выполнял погрузочные работы, сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
После их завершения он съезжал с тротуара, не предоставил преимущество легковому автомобилю Chery и столкнулся с ним.
Сообщается, что в ДТП никто не пострадал.
Ранее Телеграф писал о том, что под Осиповичами маршрутка врезалась в грузовик: