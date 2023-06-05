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Под Осиповичами маршрутка врезалась в грузовик

Под Осиповичами маршрутка врезалась в грузовик
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Утром 5 июня на 90 км трассы Минск-Гомель столкнулись маршрутное такси и грузовой автомобиль ГАЗ.

Предварительно установлено, что 49-летний водитель маршрутного такси Mercedes-Benz Sprinter врезался в двигавшийся впереди в попутном направлении грузовик, сообщает тг-канал “Милиция Могилевщины”.

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В салоне маршрутки находилось восемь пассажиров, одну из них (21-летнюю женщину) с травмами доставили в больницу.

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Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

Ранее Телеграф писал, как в Минске легковое такси протаранило грузовой МАЗ и уложило его на бок.

В Минске легковое такси протаранило грузовой МАЗ и уложило его на бок

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