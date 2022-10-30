В Минске перевернулся на крышу Maybach

🎥 Видео

Опубликовано: 30.10.2022 16:34 , Обновлено: 30.10.2022

В Минске произошло необычное ДТП. 30 октября днем на улице Уборевича рядом с торговым центром Green в Чижовке перевернулся дорогущий Maybach.

Видео с места происшествия прислал читатель Onliner Алекс.

В ГАИ Минска рассказали, что произошло.

“Сегодня около 14:50 32-летний водитель автомобиля «Mercedes-Maybach» двигался по улице Уборевича со стороны улицы Корзюки в направлении улицы Ташкентской. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, совершил наезд на светофорный объект и дорожное ограждение, после чего «Mercedes» опрокинулся. Пострадавших нет”, - [link href=“https://t.me/gaiminsk/20680?single” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщили [/link] в пресс-службе ГАИ.

Ранее Телеграф сообщил, что в Минске 26 октября днём произошло массовое ДТП, в котором приняли участие пять автомобилей. В том числе и грузовой автомобиль.

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