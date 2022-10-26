В Минске 4 легковушки устроили "паровозик" с МАЗом
В Минске 26 октября днём произошло массовое ДТП, в котором приняли участие пять автомобилей. В том числе и грузовой автомобиль.
ДТП произошло примерно в 15:40 на перекрестке улицы Ванеева и Кошевого в Минске. По данным ГАИ, 23-летний водитель автомобиля Kia столкнулся с остановившимся впереди Hyundai.
В свою очередь, передняя машина откатилась вперёд и ударилась в Ford, который из-за толчка повредил впереди стоящий BMW. Но и на этом все не закончилось. В “паровозик” из четырех легковых автомобилей въехал грузовой МАЗ.
В результате ДТП пострадали только сами машины, водители отделались испорченным настроением.
Ранее Телеграф сообщил, что в Минске на улице Орловской 26 октября произошло ДТП, в результате которого пострадали две легковые машины.
В Минске водитель не мог выбраться из машины после столкновения