В Минске перевернулась и легла на крышу легковушка из СССР

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Опубликовано: 30.11.2022 10:49 , Обновлено: 30.11.2022

В Минской ГАИ сообщили, что на улице Домашевской произошло ДТП с участием автомобиля из далёкого прошлого.

Легковой автомобиль “Жигули” ещё с советскими номерами каким-то образом смог лечь на крышу. Посмотреть на это чудо, а заодно установить причины ДТП, приехали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД города Минска.

В Госавтоинспекции на всякий случай попросили участников дорожного движения “учитывать эту информацию” и быть предельно внимательными.

Ранее в сеть попало видео, на котором видно, как из машины 29 ноября во время движения по кольцевой развязке выпадает ребенок. Это произошло в Гомеле.

В Гомеле из машины на ходу выпал 3-летний ребенок