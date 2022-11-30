В Минске перевернулась и легла на крышу легковушка из СССР
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В Минской ГАИ сообщили, что на улице Домашевской произошло ДТП с участием автомобиля из далёкого прошлого.
Легковой автомобиль “Жигули” ещё с советскими номерами каким-то образом смог лечь на крышу. Посмотреть на это чудо, а заодно установить причины ДТП, приехали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД города Минска.
В Госавтоинспекции на всякий случай попросили участников дорожного движения “учитывать эту информацию” и быть предельно внимательными.
Ранее в сеть попало видео, на котором видно, как из машины 29 ноября во время движения по кольцевой развязке выпадает ребенок. Это произошло в Гомеле.
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