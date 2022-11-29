В Гомеле из машины на ходу выпал 3-летний ребенок

🎥 Видео

Опубликовано: 29.11.2022 15:51 , Обновлено: 29.11.2022

В сеть попало видео, на котором видно, как из машины 29 ноября во время движения по кольцевой развязке выпадает ребенок. Это произошло в Гомеле.

Обновлено В ГАИ установили личность водителя и пассажирки авто (родителей). Оказалось, что трехлетний ребенок сидел на заднем пассажирском сидении за водителем в детском кресле. Однако он не был пристегнут ремнем безопасности и смог выбраться из кресла, перелезть на другую сторону машины и открыть дверь. Теперь водителю грозит штраф от 2 до 8 базовых величин.

По предварительным данным, он не пострадал. Ребенка с проезжей части спешно забрала выбежавшая пассажирка этого же авто, сообщили “Сильные новости”.

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[info_b]Не забывайте блокировать двери во время движения, особенно если в салоне авто находится ребенок![/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что смертельное ДТП произошло на 21 км автодороги Могилев-Рясно-Мстиславль недалеко от города Чаусы Могилевской области ночью 29 ноября. Погибло три девушки.

Смертельное ДТП под Чаусами: авто врезалось в дерево и загорелось