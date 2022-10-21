В Минске пенсионер сбросил шкаф с четвертого этажа прямо на мальчика
В Минске 64-летний мужчина сбросил с балкона на четвертом этаже своего дома куски деревянного шкафа. В этот момент там шел 10-летний мальчик.
Об инциденте рассказали в прокуратуре Ленинского района, передает госагентство «Минск-Новости».
Части шкафа упали на школьника. Он попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом шейного отдела позвоночника.
Пенсионера задержали и возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 339 за злостное хулиганство. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Ранее Телеграф писал, что в Витебском районе на мужчину завели уголовное дело за то, что, по его словам, он увидел лежавшую на дороге мертвую косулю и решил положить ее в свой автомобиль.
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