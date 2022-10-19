На жителя Витебска завели уголовное дело за перевозку туши косули
В Витебском районе на мужчину завели уголовное дело за то, что, по его словам, он увидел лежавшую на дороге мертвую косулю и решил положить ее в свой автомобиль.
Об инциденте рассказали в Следственном комитете.
То, как мужчина загружал тушу в машину, увидела проезжавшая мимо женщина. Она и сообщила о произошедшем в милицию, назвав им номер регистрационного знака авто. Правоохранители нашли владельца. Им оказался 53-летний охотник, житель Витебска.
Тушу косули оценили в 120 базовых величин (сейчас 3 830 BYN).
Животное и автомобиль изъяли. А на мужчину завели уголовное дело по ч.2 ст.282-1 Уголовного кодекса — Незаконные перемещение (транспортировка) или разделка диких животных. Ему грозит штраф или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или ограничение/лишение свободы на срок до трех лет.
Следователи объяснили, что если вы нашли погибшее животное, об этом нужно сообщить в милицию. Диких животных запрещено самостоятельно перемещать или разделывать.
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