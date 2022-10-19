На жителя Витебска завели уголовное дело за перевозку туши косули

Опубликовано: 19.10.2022 16:22 , Обновлено: 19.10.2022

В Витебском районе на мужчину завели уголовное дело за то, что, по его словам, он увидел лежавшую на дороге мертвую косулю и решил положить ее в свой автомобиль.

Об инциденте рассказали в Следственном комитете.

То, как мужчина загружал тушу в машину, увидела проезжавшая мимо женщина. Она и сообщила о произошедшем в милицию, назвав им номер регистрационного знака авто. Правоохранители нашли владельца. Им оказался 53-летний охотник, житель Витебска.

Тушу косули оценили в 120 базовых величин (сейчас 3 830 BYN).

Животное и автомобиль изъяли. А на мужчину завели уголовное дело по ч.2 ст.282-1 Уголовного кодекса — Незаконные перемещение (транспортировка) или разделка диких животных. Ему грозит штраф или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или ограничение/лишение свободы на срок до трех лет.

Следователи объяснили, что если вы нашли погибшее животное, об этом нужно сообщить в милицию. Диких животных запрещено самостоятельно перемещать или разделывать.

Ранее Телеграф писал, что в Витебской области женщина на велосипеде с подвесным двигателем каким-то образом наехала на лося, при этом сбив его.

В Чашниках велосипедистка наехала на лося. В прямом смысле слова