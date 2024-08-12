В Минске останавливались поезда метро Московской линии. Что случилось?

Опубликовано: 12.08.2024 16:22 , Обновлено: 12.08.2024

В Минском метрополитене сообщили, что 12 августа в 16:01 пропало напряжение на контактном рельсе на станции метро "Восток" Московской линии.

В итоге поезда на этой линии остановились. В метрополитене заверили, что все произошло по “техническим причинам”.

“Соответствующими специалистами принимаются меры для восстановления движения. Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за неудобства”, - говорится в сообщении пресс-службы Минского метрополитена.

Обновлено "Движение поездов по Московской линии восстановлено, производится диспетчерская регулировка с целью восстановления графика движения составов", уточнили в метрополитене спустя несколько минут.

Ранее Telegraf.news сообщил, что российское предприятие “Трансмашхолдинг” отправило в Беларусь первый поезд линейки “Минск-2024”, которые будут курсировать в столичном метро. Ожидается, что 6 новых составов появятся на третьей, Зеленолужской, линии Минского метрополитена. По словам производителя, в этот раз поезда сделали короче: это необходимо для точного совмещения дверных проёмов поезда и дверей на платформе.

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