В Минске опрокинулся башенный кран. Есть пострадавшие?

Опубликовано: 17.05.2024 10:47 , Обновлено: 17.05.2024

По информации администрации Центрального района города Минска, инцидент произошёл на стройплощадке жилого дома №16 в районе "Северный берег".

Кран использовался для подачи грунта в пазухи фундамента внутри здания. По предварительной информации, стрела вывернулась больше обычного, отчего кран и опрокинулся. Известно, что водитель не пострадал, сообщило информагентство “Минск-Новости”.

Кроме того, в столичной многоэтажке по улице Громова в четверг, 16 мая, обрушилась часть фасада. По словам первого заместителя главы администрации Московского района Сергея Рубанова, от фасада отвалился декоративно-отделочный слой. Несмотря на то, что ЧП произошло в разгар дня, в результате никто не пострадал. На место ЧП вызвали спасателей, которые огородили место, куда упала часть кирпичной кладки. Им предстоит ещё провести тщательное обследование жилого дома.

В Минске обрушился фасад жилой многоэтажки