В Минске очевидцы сняли на видео задымление в торговом центре. Что произошло?

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Опубликовано: 16.01.2025 20:32 , Обновлено: 16.01.2025

Следственный комитет Беларуси проводит проверку по факту пожара в минском торговом центре «Силуэт», сообщили в ведомстве. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства и причины возгорания.

Сообщение о задымлении в ТЦ «Силуэт» поступило в МЧС днём в четверг, 16 января. Спасатели оперативно прибыли на место, эвакуировали работников и посетителей торгового центра и ликвидировали пожар.

По предварительным данным, возгорание произошло в помещении вентиляционной камеры на паркинге. Огонь повредил имущество и оборудование на площади около 20 квадратных метров.

Пострадавших в результате пожара нет.

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