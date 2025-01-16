В Минске очевидцы сняли на видео задымление в торговом центре. Что произошло?
Следственный комитет Беларуси проводит проверку по факту пожара в минском торговом центре «Силуэт», сообщили в ведомстве. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства и причины возгорания.
Сообщение о задымлении в ТЦ «Силуэт» поступило в МЧС днём в четверг, 16 января. Спасатели оперативно прибыли на место, эвакуировали работников и посетителей торгового центра и ликвидировали пожар.
По предварительным данным, возгорание произошло в помещении вентиляционной камеры на паркинге. Огонь повредил имущество и оборудование на площади около 20 квадратных метров.
Пострадавших в результате пожара нет.
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