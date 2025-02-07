В Минске обязали 16-летнего подростка возместить 500 рублей за "невинную шалость"

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Опубликовано: 07.02.2025 19:05 , Обновлено: 07.02.2025

В Минске 16-летний учащийся колледжа получил уголовку после совершения, как утверждают в милиции, "невинной шалости" с петардой. Правоохранители рассказали, за ущерб чему парень должен будет заплатить 500 рублей.

По [link href=“https://t.me/police_minsk/25754” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] столичной милиции, в Первомайское РУВД очевидцы сообщили, что неизвестные во дворе жилого дома петардой взорвали контейнер для песка. Причастным к инциденту и назвали учащегося одного из минских колледжей.

“В ночное время молодой человек гулял в компании друзей и поджигал пиротехнические изделия. Одну зажженную петарду фигурант разместил в контейнере с песчано-солевой смесью, который после взрыва был поврежден”, - утверждают в ГУВД Мингорисполкома.

Там опубликовали видео с камеры видеонаблюдения.

С переданных слов подростка, пиротехнику он использовал для забавы. А причиненный имуществу (вероятно, контейнеру для песка) ущерб оценили как раз на 500 рублей. Парня обвинили в хулиганстве (ст. 339 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] УК [/link] Беларуси).

Ранее Telegraf.news писал, что в милиции Минска рассказали, как иностранец после работы “решил снять психологическое напряжение”, разбив стекло в вестибюле станции метро. Сумма ущерба, по информации правоохранителей, составила около 300 рублей, однако итоговая сумма взыскания может быть значительно выше.

Милиция Минска пригрозила иностранцу взысканием 30 тыс. рублей после «снятия психологического напряжения»