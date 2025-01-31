Милиция Минска пригрозила иностранцу взысканием 30 тыс. рублей после "снятия психологического напряжения"

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Опубликовано: 31.01.2025 14:39 , Обновлено: 31.01.2025

В милиции Минска рассказали, что иностранец после работы "решил снять психологическое напряжение", разбив стекло в вестибюле станции метро. Сумма ущерба, по информации правоохранителей, составила около 300 рублей, однако итоговая сумма взыскания может быть значительно выше.

В столичной милиции [link href=“https://t.me/police_minsk/25582” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link], что оперативники уголовного розыска задержали 24-летнего подозреваемого, который оказался жителем соседней страны. Он работает кухонным рабочим в одном из минских кафе, утверждают в милиции.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

“Задержанный пояснил, что в тот день у него было плохое настроение, и он решил выплеснуть эмоции, ударив кулаком по стеклу”, - передали в ГУВД Мингорисполкома.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Там напомнили, что виновный в ущербе, причиненном городскому имуществу (зданиям, сооружениям и другим объектам), должен возместить его в стократном размере. То есть если сумма ущерба составила 300 рублей, то сумма взыскания должна быть 30 тыс. рублей.

Милиция возбудила уголовное дело за хулиганство (ст. 339 Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] (УК)).

Ранее Telegraf.news писал, что на остановках общественного транспорта в Минске начали размещать информацию о правовых последствиях вандализма. Потенциальным вандалам пригрозили судебным разбирательством, штрафами и взысканием материального ущерба в 100-кратном размере.

Минчанам пригрозили взысканием 10 тыс. рублей за эти действия на автобусных остановках