Госконтроль дал белорусам два дня, чтобы пожаловаться на проблемы с ЖКХ. Куда звонить?

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Опубликовано: 16.05.2024 15:06 , Обновлено: 16.05.2024

Комитет госконтроля (КГК) предложил белорусам сообщить им о проблемах, связанных с качеством услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Для этого ведомство пообещало открыть специальную "горячую" линию, которая будет работать два дня. Узнали, по каким телефонам и в какое время можно позвонить и рассказать о наболевших проблемах.

“Горячую” линию на тему “обеспечения государственных социальных стандартов в области ЖКХ” в Комитете пообещали организовать в эту пятницу и субботу, 17 и 18 мая .

Обращаться предложили не всем подряд, а лишь тем, у кого есть претензии по следующим проблемам:

отсутствие централизованного водоснабжения или какие-либо проблемы с доступом к этим системам;

перебои с подачей горячей воды;

претензии по освещению улиц, неработающие фонари и тому подобное;

отсутствие усовершенствованного покрытия на улицах или его неудовлетворительное состояние,

несоблюдение “других социальных стандартов” в области ЖКХ.

Для желающих пожаловаться на эти проблемы в указанные дни пообещали открыть короткий телефонный номер: 191 . Звонить по нему предложили в обычное рабочее время Комитета: с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

В КГК также напомнили, что информацию по проблемным вопросам, в том числе, касающимся сферы ЖКХ, белорусы могут присылать в чат-бот официального телеграмм-канала ведомства.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в начале мая КГК анонсировал “масштабные контрольно-аналитические мероприятия”, в ходе которых пообещали проверить качество оказания услуг в сфере ЖКХ. Проверки пообещали проводить совместно со специалистами органов государственного строительного надзора, охраны природы и санитарных служб.

КГК Беларуси анонсировал масштабные проверки с санстанцией и природоохраной в сфере ЖКХ. Куда пообещали прийти?