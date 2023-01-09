В Минске начался суд над сотрудниками «ТУТ БАЙ МЕДИА»

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Опубликовано: 09.01.2023 10:39 , Обновлено: 09.01.2023

В Минском городском суде утром 9 января началось закрытое судебное заседание по уголовному делу против сотрудников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА».

Фигурантами являются 5 человек: гендиректор Людмила Чекина, главный редактора художественно-редакционного отдела Марина Золотова, главный редактор политико-экономического блока новостей художественно-редакционного отдела Ольга Лойка, редактор Елена Толкачева, юрисконсульт Екатерина Ткаченко.

Как пишет Sputnik, в здание суда под конвоем доставили только Золотову и Чекину. Остальные находятся под поручительством и в суд не пришли.

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В чем обвиняют сотрудниц «ТУТ БАЙ МЕДИА» читайте по ссылке.