Суд над сотрудниками «ТУТ БАЙ МЕДИА» назначили на 9 января

Опубликовано: 03.01.2023 11:18 , Обновлено: 03.01.2023

В Минском городском суде 9 января должно начаться заседание по уголовному делу против сотрудников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА». Его решили сделать закрытым.

Так, судить будут 5 человек:

гендиректора Людмилу Чекину;

главного редактора художественно-редакционного отдела Марину Золотову;

главного редактора политико-экономического блока новостей художественно-редакционного отдела Ольгу Лойко;

редактора Елену Толкачеву;

юрисконсульта Екатерину Ткаченко.

Чекину, Золотову, Лойко и Толкачеву обвиняют по ст. 243 (уклонение от уплаты налогов), ст. 130 (разжигание социальной вражды или вражды), ст. 361 (призывы к санкциям, иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности) Уголовного кодекса.

Ткаченко — по ст. 243 и арт. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них).

Еще девять фигурантов дела «полностью признали вину, возместили нанесенный преступлением ущерб и заявили ходатайства об освобождении от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным ст. 88-1 УК», написало госагентство БелТА.

Напомним, 7 октября 2021 года я Следственный комитет заявил, что возбудил уголовное дело против сотрудников «ТУТ БАЙ МЕДИА» по ч.3 ст.130. Еще ранее, 18 мая Комитет госконтроля заявил, что возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК.