В Минске начали гореть провода и останавливаться троллейбусы

Опубликовано: 20.12.2022 21:00 , Обновлено: 20.12.2022

В Минском городском исполнительном комитете сообщили, что 20 декабря на некоторых магистралях столицы останавливаются и не могут двигаться дальше троллейбусы. А ещё горят провода.

По данным столичных чиновников, основные проблемные участки: “проспект Дзержинского, улицы Пушкина, Притыцкого, Московская, Чкалова и др”.

В Мингорисполкоме сообщили, что во всем виновата погода и соль, которую сыплют на дороги в борьбе со снегопадами и гололедицей. “В связи с изменением температуры воздуха (переход с минуса на плюс), а также образованием тумана на отдельных участках дорог происходит возгорание элементов контактной сети (изоляторы, держатели и т.д.) и, соответственно, отключение напряжения на тяговых подстанциях и остановка движения троллейбусов”, - рассказали в Мингорисполкоме.

Чиновники уточнили, что возгорание проводов и остановка электротранспорта “обусловлено оседанием соли на контактной сети, что во взаимодействии с водой (осадками) приводит к химической реакции”. Впрочем, на место аварий сразу же выдвигаются ремонтные бригады.

Ранее Телеграф сообщил, что некоторых минчан после проблем с городским транспортом 20 декабря могут ещё ждать очень неприятные “сюрпризы” и дома. Пресс-служба “Минскэнерго” сообщила, что 20 декабря некоторые минчане могут столкнуться с повреждением батарей и труб в их квартирах.

Минчан предупредили о возможных потопах в квартирах 20 декабря