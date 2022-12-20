Минчан предупредили о возможных потопах в квартирах 20 декабря

Опубликовано: 20.12.2022 20:45 , Обновлено: 20.12.2022

Пресс-служба "Минскэнерго" сообщила, что 20 декабря некоторые минчане могут столкнуться с повреждением батарей и труб в их квартирах.

Это касается жителей района в границах улиц Заславская, Мельникайте, Победителей, Сторожевская, Коммунистическая.

В организации рассказали, что 20 декабря “произошло увеличение давления в обратном трубопроводе тепловой сети”, что и может привести к повреждению отопительных систем в квартирах. Причины произошедшего уже расследует некая комиссия.

В “Минскэнерго” заверили, что возможные потопы могут являться страховыми случаями и при наличии ущерба будут возмещены “в соответствии с действующим законодательством”.

В «Минских тепловых сетях» РУП попросили прощения за случившееся. А также предложили звонить в единую диспетчерскую службу по номеру 115 или по контактным телефонам диспетчерской службы филиала «Минские тепловые сети»: 298-27-47; 298-27-27; 298-27-37.

Кстати, ранее Телеграф сообщил, что в ЖКХ Минска сообщили, что с 10 ноября в теплосеть столицы запустили воду с красителем флуоресцеином. Это сделали для выявления утечек. Так что в случае обнаружения в квартирах или подъездах зелёных луж - звоните по выше указанным номерам обязательно.

В Минске 10 ноября пустят в теплосеть зелёную воду