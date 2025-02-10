В Минске на улице Ташкентской загорелся новый троллейбус МАЗ
В Минске, в микрорайоне Чижовка, на улице Ташкентской, произошло возгорание нового троллейбуса МАЗ-303Т. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, как из-под крыши троллейбуса, стоящего у края проезжей части, вырывается густой дым. Водитель, забравшись на крышу, пытается потушить возгорание с помощью огнетушителя. Вокруг троллейбуса стоят люди.
Официальной информации о причинах возгорания на данный момент нет. Судя по всему, инцидент произошёл 9 февраля. Неизвестно также, как именно удалось справиться с возгоранием и что конкретно загорелось.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в Гомеле на улице Героев Подпольщиков в микрорайоне Сельмаш сгорел легковой автомобиль. Видео с места происшествия набрало популярность в TikTok.