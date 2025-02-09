В Гомеле автомобиль горел открытым пламенем

🎥 Видео

Опубликовано: 09.02.2025 19:07 , Обновлено: 09.02.2025

В Гомеле на улице Героев Подпольщиков в микрорайоне Сельмаш сгорел легковой автомобиль. Видео с места происшествия набрало популярность в TikTok.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как автомобиль, припаркованный у края проезжей части, охвачен сильным пламенем. От машины поднимается густой столб чёрного дыма. Слышны звуки, похожие на хлопки, и вой сирены. Вокруг горящего авто собрались прохожие, один из мужчин подходит к машине с огнетушителем. Автор позже уточнил, что огнетушители уже ничем не помогли помочь.

По словам очевидцев, причиной возгорания мог стать газовый баллон. Однако официального подтверждения этой информации пока нет, как и какой-либо другой официальной информации.

По словам автора видео, пожарные расчёты прибыли на место происшествия спустя пять минут и приступили к тушению.

О пострадавших не сообщается.

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