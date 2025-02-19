В Минске на стройплощадке нашли 700 фрагментов костных останков

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Опубликовано: 19.02.2025 13:17 , Обновлено: 19.02.2025

В Минске, на улице Минина, при раскопке котлована на строительной площадке обнаружены человеческие останки, предположительно, времён Великой Отечественной войны.

Следственно-оперативная группа с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз провела осмотр места происшествия, сообщило агентство Минск-Новости. Обнаружено и изъято более 700 фрагментов костных останков, принадлежащих, по предварительным оценкам, около 40 людям.

Установлено, что в 1940-х годах на этом месте располагался палаточный лагерь военнопленных.

Для определения давности захоронения и биологического возраста погибших назначены медико-криминалистические экспертизы.

Фото: ГКСЭ.

Московский районный отдел Следственного комитета г. Минска проводит проверка по факту обнаружения останков.

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