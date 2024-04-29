В Минске на дорогу упал столб. Где перекрыл движение?

Опубликовано: 29.04.2024 19:17 , Обновлено: 29.04.2024

В Минске на проезжую часть упал столб и оборвались линии электропередач. Из-за этого, как сообщили в управлении Госавтоинспекции Мингорисполкома, было затруднено движение по проспекту Жукова со стороны улицы Харьковской в направлении проспекта Дзержинского.

Причина случившегося пока неизвестна, в ГАИ отметили, что “обстоятельства инцидента устанавливаются”.

В Госавтоинспекции также рассказали, что на месте произошедшего работают сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска.

Однако есть неофициальная информация. Пользователь форума Onliner написал: “На проспекте Жукова, где идет реконструкция моста, самосвал с поднятым кузовом, двигаясь задним ходом, зацепил провода. В результате столб упал на проезжую часть перед самым носом”.

Позже минская ГАИ сообщила в своем Telegram-канале, что движение на участке восстановлено.

Сегодня, 29 апреля, Telegraf.news сообщал, как на минской кольцевой автодороге грузовой МАЗ въехал в пассажирский автобус, из-за чего утром там образовалась большая пробка. Причиной аварии инспекторы предварительно назвали несоблюдение безопасной дистанции.

По информации ГАИ, водитель грузовика не успел вовремя притормозить и врезался в остановившийся перед ним пассажирский автобус. Никто при этом не пострадал, добавили в Госавтоинспекции.

На минской кольцевой грузовой МАЗ въехал в пассажирский автобус