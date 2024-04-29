На минской кольцевой грузовой МАЗ въехал в пассажирский автобус

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Опубликовано: 29.04.2024 11:11 , Обновлено: 29.04.2024

Столичная Госавтоинспекция рассказала, что стало причиной огромной автомобильной пробки утром в понедельник, 29 апреля, на минской кольцевой (МКАД). Оказалось, что в районе 18-го километра внешнего кольца грузовой МАЗ въехал в пассажирский автобус.

Как пояснили в управлении столичной ГАИ, ДТП произошло около 08:30. Причиной аварии инспекторы предварительно назвали несоблюдение безопасной дистанции.

По предварительной информации, именно 35-летний водитель грузовика не успел вовремя притормозить и врезался в остановившийся перед ним пассажирский автобус МАЗ. По данным ГАИ, обошлось без пострадавших, а повреждения получили только транспортные средства.

В связи с данным ДТП в ГАИ напомнили водителям об обязанности соблюдать дистанцию: