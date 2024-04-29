Telegraf.news
ru

На минской кольцевой грузовой МАЗ въехал в пассажирский автобус

На минской кольцевой грузовой МАЗ въехал в пассажирский автобус
Подпишитесь на Телеграф:
📷 Фото

Столичная Госавтоинспекция рассказала, что стало причиной огромной автомобильной пробки утром в понедельник, 29 апреля, на минской кольцевой (МКАД). Оказалось, что в районе 18-го километра внешнего кольца грузовой МАЗ въехал в пассажирский автобус.

Как пояснили в  управлении столичной ГАИ, ДТП произошло около 08:30. Причиной аварии инспекторы предварительно назвали несоблюдение безопасной дистанции.

По предварительной информации, именно 35-летний водитель грузовика не успел вовремя притормозить и врезался в остановившийся перед ним пассажирский автобус МАЗ. По данным ГАИ, обошлось без пострадавших, а повреждения получили только транспортные средства.

image

image

image

В связи с данным ДТП в ГАИ напомнили водителям об обязанности соблюдать дистанцию:

  • с движущимся впереди транспортным средством дистанция должна быть такой, чтобы у водителя была возможность избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки,
  • с рядом идущими транспортными средствам и расположенными на обочинах техническими средствами организации дорожного движения и прочими объектами боковой интервал должен также “обеспечивать безопасность дорожного движения”.
Темы: