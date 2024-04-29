На минской кольцевой грузовой МАЗ въехал в пассажирский автобус
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Столичная Госавтоинспекция рассказала, что стало причиной огромной автомобильной пробки утром в понедельник, 29 апреля, на минской кольцевой (МКАД). Оказалось, что в районе 18-го километра внешнего кольца грузовой МАЗ въехал в пассажирский автобус.
Как пояснили в управлении столичной ГАИ, ДТП произошло около 08:30. Причиной аварии инспекторы предварительно назвали несоблюдение безопасной дистанции.
По предварительной информации, именно 35-летний водитель грузовика не успел вовремя притормозить и врезался в остановившийся перед ним пассажирский автобус МАЗ. По данным ГАИ, обошлось без пострадавших, а повреждения получили только транспортные средства.
В связи с данным ДТП в ГАИ напомнили водителям об обязанности соблюдать дистанцию:
- с движущимся впереди транспортным средством дистанция должна быть такой, чтобы у водителя была возможность избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки,
- с рядом идущими транспортными средствам и расположенными на обочинах техническими средствами организации дорожного движения и прочими объектами боковой интервал должен также “обеспечивать безопасность дорожного движения”.