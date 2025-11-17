В Минске на пенсионера завели уголовное дело за один патрон

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Опубликовано: 17.11.2025 11:19 , Обновлено: 17.11.2025

В Минске на 66-летнего жителя Гомельской области завели уголовное дело за один патрон, который обнаружили при рядовом досмотре в метро. Подробности не самого тривиального случая рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.

Как пояснили в ведомстве, предмет похожий на патрон, обнаружили в ручной клади пожилого пассажира инспекторы службы безопасности Минского метрополитена на станции метро «Уручье».

Предмет изъяли и отправили на экспертизу специалистам. Судебная баллистическая экспертиза подтвердила, что патрон был боевым и, следовательно, пригодным для стрельбы. По оценке специалистов, патрон был изготовлен заводским способом и предназначен для ручного стрелкового нарезного огнестрельного оружия калибра 5,45 мм. Такой патрон можно было бы использовать в автоматах «АК/АКС 74», их модификациях и другом ручном стрелковом нарезном огнестрельном оружии.









Несмотря на то, что пожилой мужчина уверял, что нашёл патрон на улице и, положив в сумку, попросту забыл о нём, на него завели уголовное дело по статье 295 УК Республики Беларусь - за незаконную перевозку боеприпасов к огнестрельному оружию в Беларуси может грозить штраф, исправительные работы на срок до двух лет или арест.

Ранее Telegraf.news рассказал, как в прошлом месяце оперативники ГУБОПиК МВД задержали двух жителей Могилевской области 71 и 68 лет, которых обвинили в хранении и сбыте незарегистрированного оружия и боеприпасов. Узнали, что может грозить пожилым торговцам оружием.

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