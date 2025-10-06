ГУБОПиК задержал на Могилевщине двух пенсионеров-торговцев оружием

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Опубликовано: 06.10.2025 12:30 , Обновлено: 06.10.2025

Оперативники ГУБОПиК МВД задержали двух жителей Могилевской области 71 и 68 лет, которых обвинили в хранении и сбыте незарегистрированного оружия и боеприпасов. Узнали, что может грозить пожилым торговцам оружием.

Как именно милиция вышла на пенсионеров с их арсеналом оружия, в МВД не уточнили, отметив лишь, что сотрудники органов внутренних дел “на постоянной основе проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств”.

Судя по всему, задержание двух пенсионеров оперативниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД стало результатом одного из таких оперативно-розыскных мероприятий.

Как пояснил представитель ГУБОПиК Вадим Хомич, сначала в объектив оперативников попал 68-летний мужчина, который незаконно продал пистолет Макарова своему знакомому. После того, как Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело и начал разбираться в обстоятельствах, следователи вышли и его 71-летнего “коллегу”.

Как сообщили в МВД, в ходе обысков у обоих фигурантов изъяли целый арсенал оружия:

шесть пистолетов,

револьвер,

пистолет-пулемет,

ручная осколочная граната,

тротиловая шашка,

составные части оружия,

более 800 патронов.









































Пока ещё проводятся экспертизы, по завершении которых действиям задержанных дадут правовую оценку, однако ранее в МВД предупреждали, что за одно лишь хранение огнестрельного оружия без разрешений в Беларуси могут отправить в тюрьму на срок до 12 лет.

Между тем, в милиции предупреждали, что с 6 по 10 октября по всей Беларуси будет проходить специальное комплексное мероприятие с говорящим названием “Арсенал”. В рамках него белорусам предлагается добровольно сдать в органы внутренних дел незаконно хранящееся оружие и боеприпасы. За это граждан пообещали освободить как от административной, так и от уголовной ответственности.

До 12 лет тюрьмы. МВД объявило спецмероприятие по всей Беларуси и призвало задуматься о последствиях особых «находок»