В Минске мужчину арестовали за "нестандартное применение шкафу"

📷 Фото

Опубликовано: 18.09.2025 12:08 , Обновлено: 18.09.2025

В минской милиции сообщили, что задержали жителя столицы Беларуси за "нестандартное применение шкафу". 36-летнему минчанину грозит срок и уголовная статья.

По словам пресс-службы минской милиции, мужчина выращивал в шкафу коноплю, что сотрудники ведомства и назвали нестандартным решением.

“В ходе осмотра квартиры в шкафу на балконе оперативники обнаружили и изъяли горшок с коноплей, приспособления для ее выращивания, а также более 5 граммов готовой к употреблению марихуаны”, - пояснили в милиции.

В то же время сам мужчина заявил, что семена конопли нашел в дозе, которую купил в наркомаркете. И видно решил сэкономить на последующих покупках, занявшись разведением запрещённого в Беларуси растения на балконе в шкафчике.

В милиции экономность минчанина не оценили и завели уголовное дело, учтя, что ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Ранее Telegraf.news писал, что в УВД Могилевской области посоветовали белорусам обращаться в милицию, если почутсвуют себя плохо. Но речь идёт не о простуде, а экстренных случаях.

В УВД посоветовали белорусам «незамедлительно» обращаться в милицию в случае проблем со здоровьем