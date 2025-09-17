В УВД посоветовали белорусам "незамедлительно" обращаться в милицию в случае проблем со здоровьем

Опубликовано: 17.09.2025 19:03 , Обновлено: 17.09.2025

В УВД Могилевской области посоветовали белорусам обращаться в милицию, если почутсвуют себя плохо. Но речь идёт не о простуде, а экстренных случаях.

“При возникновении сложных непредвиденных обстоятельств, если есть риск для здоровья или жизни, незамедлительно обращайтесь в милицию. Там готовы оперативно отреагировать”, - пообещали в милиции Могилевщины.

В качестве примера там рассказали о жители Белынич, который почувствовал себя плохо на рыбалке (резкую боль). 42-летний мужчина сразу бросил все на берегу и вернулся в районный центр, где поехал в участок милиции.

В милиции Могилевщины рассказали, что в районном центре “ночью одним из зданий со светом был Белыничский РОВД”.

“Мужчина сразу направился туда — да, не больница, но в милиции обязательно помогут… Старший инспектор-дежурный ОДС Кирилл Акулов оперативно вызвал скорую и предложил стакан воды”, - описали оказанную помощь в милиции мужчине.

В то же время, другие милиционеры перепарковали на стоянку оставленный автомобиль рыбака.

Ранее Telegraf.news писал, что в МВД сообщили, что БЭП Минской области придя домой к 24-летнему жителю Столинскогого района обнаружил там 400 литров “дорогого спиртного” и 859 пачек сигарет иностранного производства без акцизных марок Республики Беларусь.

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