В Минске мужчина упал с лестницы в ночном клубе и погиб

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Опубликовано: 10.02.2025 16:17 , Обновлено: 10.02.2025

В Минске 8 февраля погиб 33-летний мужчина, упав с лестницы в ночном клубе. В Следственном комитете (СК) опубликовали видео с моментом падения.

По [link href=“https://t.me/skgovby/12566” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] следователей, рано утром 8 февраля минчанин отдыхал в ночном заведении, пил при этом спиртное. Будучи сильно пьяным, он решил спуститься на цокольный этаж заведения со своей знакомой, утверждают в СК.

“Облокотившись на перила, житель столицы потерял равновесие и упал вниз”, - восстановили ход событий в ведомстве. По его данным, мужчина скончался от полученных травм.

Следователи пообещали установить все обстоятельства трагедии, в том числе ее причины и условия.

Ранее Telegraf.news писал, что на стройке в столичном жилищном комплексе “Минск-Мир” днем 9 января с 10-го этажа сорвался рабочий и разбился насмерть. Подробности трагедии рассказали в Следственном комитете.

В «Минск-Мире» насмерть разбился рабочий