В "Минск-Мире" насмерть разбился рабочий

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Опубликовано: 09.01.2025 16:29 , Обновлено: 09.01.2025

На стройке в столичном жилищном комплексе "Минск-Мир" днем 9 января с 10-го этажа сорвался рабочий и разбился насмерть. Подробности трагедии рассказали в Следственном комитете (СК).

По предварительной [link href=“https://t.me/skgovby/12384” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] ведомства, 41-летний монтажник вместо стропальщика выгружал окна с грузоподъемного крана. При принятии очередного груза мужчина потерял равновесие, так и сорвался с 10-го этажа.

В СК сообщили, что монтажник работал без защитной экипировки. Следователи пообещали установить все обстоятельства трагедии, в том числе причины и условия, которые привели к гибели рабочего.