В Минске мужчина прыгал на крыше такси. Зачем?

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Опубликовано: 25.10.2022 11:16 , Обновлено: 15.11.2024

В Минске задержали 30-летнего мужчину, который забрался на крышу на автомобиля такси и начал прыгать на ней. Так он пытался отомстить за свою жену.

Как рассказали в МВД, водитель такси отказался везти супругу мужчины, так как она была в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина разозлился, начал быть по машине ногами. В итоге разбил лобовое стекло, капот и дверь. Но этого ему показалось мало, поэтому он запрыгнул на крышу и начал на ней прыгать.

Ущерб оценили в 6000 рублей.

На взбешенного мужа завели уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества.

Ранее Телеграф писал, что в Витебском районе на мужчину завели уголовное дело за то, что, по его словам, он увидел лежавшую на дороге мертвую косулю и решил положить ее в свой автомобиль.

На жителя Витебска завели уголовное дело за перевозку туши косули