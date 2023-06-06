В Минске мужчина получил "уголовку" из-за забытой в ресторане куртки (и не только)

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Опубликовано: 06.06.2023 16:57 , Обновлено: 06.06.2023

В Минске задержали 36-летнего мужчину, который забыл в ресторане куртку и попытался вернуться за ней. Но что-то пошло не так. Подробности рассказали в столичной милиции.

Мужчина отдыхал в одном из минских ресторанов. После он ушел. В какой-то момент вспомнил, что забыл в заведении свою куртку. Но когда вернулся обнаружил, что ресторан закрыт.

Запертая дверь минчанина не остановила — он все-таки попытался попасть внутрь. На видео, опубликованном в телеграм-канале минской милиции, видно, как он дергал за ручку, стучал по двери кулаками. А потом начал стучать по ней и ногами, в результате чего разбил стекло.

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Таким образом на мужчину возбудили уголовное дело за хулиганство.

Ранее Телеграф писал, что сотрудники ГУБОПик задержали троих мужчин, которые вывезли могилевчанина в лес под Минском, издевались над ним, унижали и снимали все это на камеру.

«Избивали, заставили раздеться» — Трое минчан вывезли мужчину в лес за долг в $150 тыс.