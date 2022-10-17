В Гродно водитель пошел на таран мешавшей ему машины

🎥 Видео

Опубликовано: 17.10.2022 14:54 , Обновлено: 17.10.2022

В субботу, 15 октября в Гродно водитель Citroen решил ситуацию с затором кардинально. Он пошел на таран мешавшего ему автомобиля. Это произошло во дворах улицы Тавлая областного центра.

Местное издание “АвтоГродно” получило от читателя видео происшествия.

Как видно, водители встретились нос к носу в узком проезде двора на т-образном перекрестке. Водители легковых Mercedes и Citroen никак не могли решить, кто должен проехать первым. Они попытались это сделать на словах.

В итоге, водитель Mercedes чуть-чуть сдал назад. Но и такого пространства было мало для проезда. Водитель Citroen также сдал назад. Казалось бы - вежливость победила. Но тут владелец французской иномарки поехал вперёд, ускорился и протаранил мешавший Мерседес.

В результате ДТП повреждены были обе машины. А разбираться пришлось уже сотрудникам ГАИ. Те, кстати, со слов автора видео, решили, что произошел “наезд на препятствие”, так как Мерседес стоял неподвижно в момент столкновения.

“Ни у одного из водителей не было регистратора и я не представляю, как бы они разбирались, если бы не это видео с телефона”, – [link href=“https://autogrodno.by/home/dtp/27185-taran.html” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказал [/link] читатель “АвтоГродно”.