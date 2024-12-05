В Минске милиция и ОМОН задержали директора частной фирмы. И не за взятки

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Опубликовано: 05.12.2024 09:36 , Обновлено: 05.12.2024

Минская милиция при силовой поддержке ОМОНа задержала 35-летнего директора фирмы, который занимался "нелегальным бизнесом". Теперь ему грозит тюрьма.

Как [link href=“https://t.me/police_minsk/24438” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] правоохранители, минчанина задержали, когда он делал “очередную закладку” психотропов и ждал сообщение от куратора, чтобы пойти за оптовой партией наркотика. По информации милиции, у мужчины, а также в машине и тайниках нашли и изъяли 101 грамм особо опасного психотропного вещества 4-СМС и предметы для фасовки психотропа.

Скриншот: видео милиции Минска

Как передали в ГУВД Мингорисполкома, “нелегальным бизнесом” - работой на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ - минчанин стал заниматься около месяца назад. А официально он директор частной фирмы, которая занимается арендой автомобилей (название не указали).

Правоохранители возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков (статья 328 Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] Беларуси). Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до 25 лет.

В милиции также утверждают, что минчанина уже привлекали к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками.

Ранее Telegraf.news писал, что сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома задержали в октябре директора минской фирмы, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Милиция задержала директора минской фирмы. Что известно?