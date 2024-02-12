В Минске микроавтобус сбил двух работников дорожной службы

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Опубликовано: 12.02.2024 15:11 , Обновлено: 12.02.2024

Серьёзное ДТП произошло в понедельник, 12 февраля, в Минске, который сегодня, на ряду с другими белорусскими городами, накрыло густым туманом. На одном из столичных перекрёстков микроавтобус врезался в машину городской дорожной службы и сбил двух рабочих, которые проводили дорожные работы.

Как рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, ДТП произошло около 11:10 вблизи пересечения улиц Ванеева и Горовца. За рулём микроавтобуса Ford находился 45-летний мужчина. Именно он, по словам инспекторов, “проявиол невнимательность” и врезался в автомобиль прикрытия дорожных работ “Газель”.

“По инерции последнего отбросило на двух мужчин 1992 и 1982 года рождения дорожной службы, выполнявших дорожные работы. В результате ДТП два работника дорожной службы получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения для обследования”, - рассказали о последствиях аварии в столичной ГАИ и показали фото и видео с места происшествия.

По факту ДТП сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска начали проверку, а инспекторы призвали всех участников дорожного движения “проявлять на дорогах максимум осторожности” и напомнили о “неукоснительном соблюдении ПДД”.

Особую значимость призыв ГАИ приобретает в погодных условиях, которые сложили в начале новой рабочей недели на дорогах Беларуси. Инспекторы уже зафиксировали первые жертвы “гололедных” аварий, а синоптики дали свой прогноз, сколько дней продлится такая аварийно-опасная ситуация.

Дороги Беларуси превратились в «стекло». Появились первые жертвы «гололедных» ДТП. Сколько дней продлится?