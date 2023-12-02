В Минске маршрутное такси сбило пешехода

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Опубликовано: 02.12.2023 18:39 , Обновлено: 15.11.2024

Пресс-служба ГАИ Минска сообщила, что 2 декабря в 17:00 маршрутгое такси наехало на 46-летнюю женщину, которая шла по пешеходному переходы на зелёный свет. Для такси также горел разрешающий сигнал.

Все дело, в том, что машина, двигаясь с внутреннего кольца МКАД повернула направо на улицу Казинца. В результате наезда женщину забрала скорая помощь и доставила в больницу.

“Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или направо, водитель обязан предоставить преимущество пешеходам, переходящим (пересекающим) проезжую часть дороги, на которую он поворачивает”, - попросили в ГАИ.

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Ранее Телеграф сообщил, что утром в пятницу, 1 декабря, на улице Илимская в Минске произошла серьёзная авария: пассажирский автобус «МАЗ», следовавший по маршруту №22 с диспетчерской станции “Ангарская-4”, протаранил четыре припаркованных на обочине легковых автомобиля.

В Минске автобус протаранил четыре припаркованных легковушки