В Минске автобус протаранил четыре припаркованных легковушки

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Опубликовано: 01.12.2023 11:29 , Обновлено: 01.12.2023

Утром в пятницу, 1 декабря, на улице Илимская в Минске произошла серьёзная авария: пассажирский автобус «МАЗ», следовавший по маршруту №22 с диспетчерской станции "Ангарская-4", протаранил четыре припаркованных на обочине легковых автомобиля.

По данным столичной Госавтоинспекции, ДТП произошло около 9:00, предположительно - по вине самого 51-летнего водителя автобуса. По предварительной версии, ему стало плохо во время движения, из-за чего он не смог справиться с управлением.

Судя по кадрам с места происшествия, которые показала пресс-служба ГАИ, автобус выехал на встречную полосу и протаранил припаркованные у обочины машины. Больше всего, судя по фото, досталось Opel Corsa, которую от удара вынесло за пределы проезжей части.

Были ли в момент ДТП в салоне автобуса пассажиры, в ГАИ не уточнили. Самого водителя на “скорой” доставили в больницу на обследование.

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В ГАИ напомнили водителям, что управлять любым транспортным средством “в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено”.

“В случае если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасном месте и отдохнуть. При необходимости следует вызвать скорую медицинскую помощь”, - напомнили там.

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