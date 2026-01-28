В Минске маршрутка влетела в подземный переход

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Опубликовано: 28.01.2026 08:01 , Обновлено: 28.01.2026

Ледяной дождь и перепады температуры от плюса к минусу серьёзно осложнили ситуацию на белорусских дорогах, из-за чего резко участились мелкие аварии. Так, в центре Минска вечером 27 января произошло ДТП с маршруткой. На перекрёстке она не вписалась в поворот и вылетела с проезжей части, врезавшись в бетонное ограждение подземного пешеходного перехода.

По данным столичной Госавтоинспекции, авария произошла около 21:20 на пересечении улиц Веры Хоружей и Якуба Коласа. На кадрах с камеры наблюдения, установленной на перекрёстке, видно, как маршрутка марки Mercedes вместо плавного поворота налево уходит практически по прямой - аккурат в бетонный бортик подземного перехода.

По версии инспекторов, это произошло из-за того, что 43-летний водитель маршрутки “не учел дорожные и погодные условия” и не снизил на повороте скорость до безопасной. В настоящее время по данному факту проводят проверку.

О том, пострадали ли в результате этой аварии пассажиры и сам водитель маршрутки, в ГАИ не сообщили, хотя бригаду скорой медицинской помощи на место ДТП точно вызывали.









Отметим, что сегодня погодные условия по-прежнему остаются непростыми, так что водителям следует проявлять повышенное внимание на дороге. Нажимая на педаль акселератора, сегодня точно лучше ориентироваться не столько на знаки ограничения максимальной скорости, сколько на состояние самого дорожного покрытия, складывающуюся дорожную обстановку, видимость и обзорность дороги и погодные условия в целом.

Белорусов предупредили об опасности «черного льда»

Напомним, что ледяной дождь, накрывший вчера Беларусь, превратил дороги в катки, покрытые “гладкой плёнкой” льда, которую может быть практически не видно на проезжей части. И даже опытные водители могут спутать обледенелую дорогу с расчищенной.