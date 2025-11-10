В Минске мама, папа и сын составили список из 52 человек, которых планировали убить

Опубликовано: 10.11.2025 11:59 , Обновлено: 10.11.2025

Прокуратура Минска направила в суд уголовное дело в отношении фигуранта резонансного убийства, произошедшего в столице в ноябре 2021 года. Мужчину, застреленного при задержании, а также его отца и мать обвинили не только в самом убийстве, но и в покушении на убийства. По версии следствия, семья составила целый список, в который вошли фамилии 52 человек, которых они планировали лишить жизни.

Речь об Александре Липском, застреленном при задержании в августе 2024 года в Минске. Мужчина ещё в декабре 2018 года был осуждён за особо злостное хулиганство и причинение менее тяжких телесных повреждений двум лицам. Приговор суда официально вступил в силу в апреле 2020 года, однако сам Липский считал его несправедливым и, по версии следствия, вместе с матерью и отцом разработали план мести.

Как рассказал старший прокурор по особым поручениям прокуратуры Минска Максим Хлыщенко, в семейном кругу они составили список из 52 человек, которые, по их мнению, были виноваты в том, что Липского привлекли к уголовной ответственности, а также “ненадлежащим образом рассматривал их обращения”. Всех фигурантов этого списка семья планировала лишить жизни.

“Несколько лет все трое, вплоть до пресечения их противоправной деятельности, тщательно готовились к совершению убийств: разрабатывали план преступлений, собирали сведения о потенциальных жертвах, следили за ними, приобрели оружие и боеприпасы”, - рассказалХлыщенко.

Реализовать свой план Липскому удалось лишь отчасти: 8 ноября 2021 года он застрелил 33-летнюю женщину в её же квартире на проспекте Рокоссовского в Минске. Как именно убитая была связана с уголовным делом 2018 года, в милиции не сообщали. Тогда Липский также попытался застрелить и её мужа, но мужчине удалось выпрыгнуть с балкона пятого этажа - он получил серьёзные травмы, но остался в живых.

Самому же “мстителю” удалось уйти с месте преступления и скрывать ещё три года. Выйти на него правоохранителям удалось после того, как они установили новое место жительства его отца. В сентябре 2024 года в его квартиру нагрянул ОМОН, родителей фигуранта уголовного дела удалось задержать, а вот сам Липский оказал спецназу вооруженное сопротивление, из-за чего те открыли ответный огонь и смертельно ранили мужчину.

В МВД сообщили о стрельбе в Минске. Что известно?

По словам Хлыщенко, в ходе обыска в квартире родителей Липского обнаружили целый “оружейный арсенал”: пистолет, стрелковое гладкоствольное оружие, «глушитель», самодельные ручные гранаты, порядка 150 боевых патронов, 27 магазинов к оружию, а также ручные дымовые гранаты.

В результате разбирательства прокуратура выдвинула обвинения не только самому застреленному при задержании молодому человеку, но и его родителям. Среди статей, по которым минская прокуратура квалифицировала преступления обвиняемых - покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, убийство, совершенное группой лиц, убийство лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга.

Напомним, согласно белорусскому законодательству, ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье, что и за оконченное преступление. Следовательно, фигурантам уголовного дела за покушения на серию убийств может грозить не только лишение свободы на срок до 25 лет, но даже пожизненное заключение или смертная казнь, которую в Беларуси до сих пор применяют в исключительных случаях.